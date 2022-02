Zahl der Toten nach Erdrutschen in Brasilien auf 146 gestiegen

Die Suche nach Vermissten in den Trümmern dauerte an. © Jose Lucena via www.imago-images.de

Petropolis – Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Erdrutschen im brasilianischen Teilstaat Rio de Janeiro ist erneut gestiegen. Die Behörden gaben die Zahl der Toten am Samstagnachmittag (Ortszeit) aktualisiert mit mindestens 146 (zuvor 138) an. Unter den Toten waren 26 Kinder. Die Suche in der Stadt Petrópolis nach Vermissten in den Trümmern der durch die Erdmassen zerstörten Häuser dauerte an. Vier Tage nach dem Unglück gab es aber kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden.

Entgeltliche Einschaltung

Kurz nach der Katastrophe waren 24 Menschen lebend aus den Trümmern und Erdmassen geborgen worden. Heftige Regenfälle hatten das Unglück am Dienstag ausgelöst. Straßen wurden zu reißenden Flüssen, Häuser und Autos mitgerissen oder vom Schlamm verschüttet. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro sagte am Freitag bei einem Besuch in Petrópolis, die Zerstörungen böten ein "Bild fast wie im Krieg".

Petrópolis liegt in den Bergen des Teilstaats Rio de Janeiro. In der Stadt steht die Sommerresidenz des früheren kaiserlichen Hofes von Brasilien. Im Jänner 2011 waren in der Bergregion mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen, als heftige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche verursachten. Bereits Anfang dieses Monats hatte es in Brasilien Erdrutsche und Überschwemmungen nach starken Regenfällen gegeben. Dabei wurden im Bundesstaat São Paulo 28 Menschen getötet. In den vergangenen drei Monaten kam es zudem in den Bundesstaaten Bahia im Nordosten und Minas Gerais im Südosten zu heftigen Regenfällen mit dutzenden Todesopfern. (APA/AFP)