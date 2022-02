Falscher GIS-Kontrollor knöpfte jungem Villacher „Gebühren" ab

Villach – Ein junger Villacher ist am Samstag einem falschen Mitarbeiter des Gebühren Info Service (GIS) aufgesessen: Der angebliche Kontrollor hatte behauptet, alle gebührenpflichtigen Geräte in dessen Wohnung überprüfen zu müssen. Dabei schloss er u.a. das TV-Gerät des 17-Jährigen an seinen Laptop an - wobei er Handschuhe trug. Darauf angesprochen, sagte er, er wolle "keinen Stromschlag" bekommen. Dann kassierte der Mann 130 Euro und verschwand, wie die Polizei mitteilte.