WSG Tirol ist draußen: Das Feld der Meistergruppen-Anwärter lichtet sich

Wattens – Im Rennen um die Plätze in der Meistergruppe der Bundesliga lichtet sich das Feld. Während die Austria und Ried einen großen Schritt in die Top sechs machten und der LASK weiter hoffen darf, verabschiedeten sich die WSG Tirol und Hartberg nach Niederlagen gegen direkte Konkurrenten von der Hoffnung auf den Sprung hinauf. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs kämpft nun ein Quintett noch um drei Plätze.

Erstmals in dieser Saison hält die Austria bei zwei Siegen in Folge. Manfred Fischer erinnerte an weniger erfreuliche Tage. "Das ist die Belohnung für das ganze Team, nach dem, was wir im Herbst durchgemacht haben. Da hat uns schon jeder abgeschrieben", blickte der Torschütze auf die ersten Runden zurück. Nach sechs Spielen war die Austria sieglos Letzter. Gepaart mit den finanziellen Problemen ortete so mancher Beobachter die Abstiegsgefahr.