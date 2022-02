Zwei Jahre nach Pandemie-Ausbruch will Italien neu starten

Die Lombardei, die am stärksten von der Epidemie betroffene Region Italiens, erlebte dramatische Zeiten. © FILIPPO MONTEFORTE

Rom – Vor genau zwei Jahren hat es begonnen: In einem Krankenhaus der lombardischen Provinzstadt Codogno wurde am 20. Februar "Patient 1", der erste mit dem Coronavirus infizierte Italiener, getestet. Der 38-jährige Manager wurde in kritischem Zustand eingeliefert. Einen Tag später starb ein 78-jähriger Pensionist in Vo Euganeo bei Padua als erster Europäer am Virus. Italien geriet in einen Tunnel, Licht ist erst jetzt nach zwei Jahren zu sehen.

Zehn Millionen Infizierte, 150.000 Todesopfer und ein Wirtschaftseinbruch, wie es ihn seit der Nachkriegszeit nicht mehr gegeben hat: Italien, das erste westliche Land, in dem Covid-19 ausbrach, zahlte einen gewaltigen Preis für die Pandemie. Als erster Staat in Europa begann die Regierung, große Teile der Lombardei und Venetiens in der Hoffnung abzuriegeln, die Epidemie einzudämmen. Italien hat in den Pandemie-Jahren besonders rigorose Restriktionen eingeführt, die die Regierung nur schrittweise lockern will.

Am 9. März 2020 verordnete der damalige Premier Giuseppe Conte einen landesweiten Lockdown, ein bis dahin präzedenzloser Schritt. 59 Millionen Italiener mussten zwei Monate zu Hause bleiben. Die Wirtschaft des Landes kam mit Ausnahme einiger lebensnotwendiger Bereiche zum Erliegen. Erst ab 4. Mai 2020 wurden die Maßnahmen ein wenig gelockert.

"Patient Nummer 1" war 20 Tage im Koma

Einer 38-jährigen Anästhesistin im Krankenhaus der Kleinstadt Codogno, Annalisa Malara, verdankt Italien, dass die Infektion am 20. Februar 2020 erkannt wurde - als in Europa noch niemand an Corona dachte. Bis dahin betrachtete man das Virus als rein chinesisches Problem. Malara beharrte jedoch darauf, den Patienten mit einer auffällig schweren Lungenentzündung zu testen, und er war positiv. Der 38 Jahre alte Mattia Maestri wurde zu Italiens "Patient Nummer 1". 20 Tage verbrachte der sportliche Manager im Koma. Er hatte keinerlei Kontakte zu China gehabt, und bis heute ist unklar, wie er sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte.

Die Lombardei, die am stärksten von der Epidemie betroffene Region Italiens, erlebte dramatische Zeiten. Am 18. März 2020 zeigten Medien Bilder von Militär-Lastwagen, die vom Friedhof der Stadt Bergamo aus Dutzende Särge von Covid-19-Opfern zu Krematorien anderer Regionen brachten. Tagelang war die Kapazität der Leichenhalle in Bergamo völlig ausgeschöpft. Der 18. März ist inzwischen zum nationalen Gedenktag an die Corona-Toten erklärt worden.

"Bergamo war die italienische Stadt, die am stärksten von der ersten Welle der Coronavirus-Epidemie betroffen war. Es geschah plötzlich, als sich keiner von uns so etwas vorstellten konnte. Allein in der Stadt zählten wir fast 700 Todesopfer, 6000 in der gesamten Provinz", erinnerte sich der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori. Fast jeder habe in diesen dramatischen Tagen mindestens einen Angehörigen, Freund oder Bekannten verloren.

Licht am Ende des Tunnels

Zwei Jahre später sieht Italien Licht am Ende des Tunnels. Nach einer massiven Impfkampagne mit einer Durchimpfungsquote von 91 Prozent der Bevölkerung wurde Italien im Dezember und Jänner zwar von der Omikron-Variante schwer getroffen, die ist inzwischen jedoch wieder rückgängig und hat sich als deutlich harmloser als die Delta-Variante erwiesen. Die Regierung führte drakonische Restriktionen und eine seit Februar geltende Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre ein. Die 2G-Pflicht gilt für Berufstätige, an Bord öffentlicher Verkehrsmittel und fast überall im sozialen Leben.

Italien, das 2020 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von neun Prozent konfrontiert war, kämpft für einen Neuaufschwung. Im vergangenen Jahr meldete das Land ein Wirtschaftsplus von sechs Prozent. In diesem Jahr wird auch mithilfe der rund 200 Milliarden Euro, die aus dem EU-Wiederaufbaufonds aus Brüssel fließen, mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von vier Prozent gerechnet. Hohe Energiepreise und internationale Spannungen trüben jedoch die Wachstumsaussichten der nächsten Monate. Der Tourismus und die Gastronomie, zwei Eckpfeiler der Wirtschaft im Land, sind noch nicht in Bewegung gekommen. Der Konsum leidet weiter.