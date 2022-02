Strolz überstrahlte alle: Die Tops und Flops der Olympischen Spiele

Johannes Strolz war mit zweimal Gold und einmal Silber der Medaillenhamster im rot-weiß-roten Aufgebot. © GEPA pictures/ Harald Steiner

👍 Die rot-weiß-roten Tops der Winterspiele:

🟢 Johannes Strolz: Wie der Vater, so der Sohn! 34 Jahre nach Hubert Strolz holte sich Sohn Johannes Gold in der Alpinen Kombination. Dabei war Johannes Strolz im Frühjahr des vergangenen Jahres schon aus allen ÖSV-Kadern gefallen. Strolz gewann zudem Silber im Slalom und triumphierte zum Abschluss mit dem ÖSV-Team im Mixed-Parallelbewerb. Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille liegt Strolz nun - unter anderem gleichauf mit Marcel Hirscher - auf Rang sechs der erfolgreichsten österreichischen Winter-Olympioniken.

🟢 Matthias Mayer: Der Kärntner gehört seit Peking endgültig zu den Allzeit-Größen im österreichischen Sport. Nach der Abfahrt von Sotschi 2014 und dem Super-G in Pyeongchang 2018 gewann Mayer im Super-G auch in Peking Gold. Mayer ist nach Toni Sailer (Ski alpin), Felix Gottwald (Nordische Kombination) und Thomas Morgenstern (Skispringen) erst der vierte Österreicher mit drei Olympiasiegen. In der Abfahrt hatte Mayer außerdem Bronze geholt.

Snowboarderin Anna Gasser holte ihr zweites Olympiagold. © WANG ZHAO

🟢 Anna Gasser: Mit ihrem letzten und zuvor nie in einem Contest gezeigten Sprung kürte sich die Snowboarderin so wie 2018 in Pyeongchang zur Olympiasiegerin im Big Air. Die Kärntnerin ist erst die vierte österreichische Doppel-Olympiasiegerin und die erste, die nicht aus dem Alpin-Lager kommt.

🟢 ÖSV-Snowboarder: Zum dritten Mal in Folge holten die österreichischen Snowboarder Gold, in Zhangjiakou und Peking sogar dreifach. Nach Julia Dujmovits 2014 in Sotschi (Parallel-Slalom) und Anna Gasser 2018 in Pyeongchang (Big Air) krönte zunächst Routinier Benjamin Karl im Parallel-Riesentorlauf seine Karriere. Zwei Tage später fuhr Alessandro Hämmerle zu Gold im Cross. Gasser kürte sich schließlich im Big Air zur Doppel-Olympiasiegerin. Zudem holte Daniel Ulbing im PGS Silber.

🟢 Teresa Stadlober: Die 29-Jährige ist die erste Österreicherin mit einer Olympia-Medaille im Skilanglauf. Vier Jahre, nachdem sie auf dem Weg zu Silber auf der Strecke falsch abgebogen war, bejubelte sie Bronze im Skiathlon über 2 x 7,5 km und sorgte gleich bei der ersten Entscheidung von Peking für Hochstimmung im ÖOC-Lager. Im 10-km-Rennen als Neunte und im Team-Sprint mit Lisa Unterweger als Sechste erreichte die Salzburgerin weitere Top-Ten-Plätze.

🟢 Österreichs Rodler: Die ÖRV-Athleten sind seit Albertville 1992 eine Medaillenbank. Im National Sliding Center von Yanqing fuhr Wolfgang Kindl zu Silber, Thomas Steu/Lorenz Koller holten Bronze und gemeinsam mit Madeleine Egle musste sich das Männer-Trio in der Team-Staffel nur Deutschland knapp geschlagen geben.

Österreichs Skispringer jubelten im Teambewerb über Gold. Manuel Fettner holte im Einzel zudem Silber. © GEPA pictures/ OEOC

🟢 Oldies: Der Tiroler Skispringer Manuel Fettner und Snowboarder Benjamin Karl krönten mit jeweils 36 Jahren ihre Karrieren mit Gold und sind nun Österreichs älteste Olympiasieger im Winter.

🟢 Vanessa Herzog: Die Tiroler Eisschnellläuferin ging für die Winterspiele volles Risiko. Zwei Bandscheibenvorfälle beeinträchtigten die Vorbereitung massiv, und mitten in der Therapie musste sie für die Olympia-Qualifikation nach Amerika reisen. Herzog wurde fit und verfehlte über ihre Paradedisziplin 500 m als Vierte nur knapp die Bronzemedaille. Einer der vielen Blech-Plätze für Österreich, aber ein wertvoller.

👎 Die rot-weiß-roten Flops der Winterspiele:

🔴 Frauen-Skispringen: Die Bewerbe standen unter keinem guten Stern. Das rot-weiß-rote Frauenteam hatte schon im Vorfeld viel Pech, weil Gold-Favoritin Sara Marita Kramer unmittelbar vor den Spielen einen positiven Coronatest abgab und nicht nach Peking reisen konnte. Auch Jacqueline Seifriedsberger fehlte deshalb. Sportlich lief es nicht nach Wunsch, Disqualifikationen taten das übrige. Nach Sophie Sorschag im Einzel wurde Daniela Iraschko-Stolz im Mixed-Team disqualifiziert, was das ÖSV-Team im Endeffekt um eine Medaille brachte. Freilich gab es auch bei anderen Teams Disqualifikationen. Zudem wurden noch Unstimmigkeiten zwischen Cheftrainer Harald Rodlauer, der als Kontaktperson nicht nach Peking reisen konnte, und seinem in China weilenden Co-Trainer Thomas Diethart publik.

🔴 Janine Flock: Mit großen Medaillen-Ambitionen war die Tirolerin nach Peking gekommen, doch die offene Olympia-Rechnung nach Rang vier 2018 konnte nicht beglichen werden. Ein enttäuschender zehnter Rang brachte sie im Gegensatz zum "Playboy"-Cover während der Spiele nicht auf die Titelseiten heimischer Zeitungen.

Für Janine Flock endeten die Olympischen Spiele wie schon vor vier Jahren enttäuschend. © DANIEL MIHAILESCU

🔴 Manuel Feller und Marco Schwarz: Österreichs alpine Top-Techniker kamen nicht in Schwung. Der Tiroler Feller hatte Probleme, sich auf die Schneebedingungen einzustellen, beendete nach bisher starker Weltcupsaison keines seiner beiden Rennen. Der Kärntner Schwarz hoffte auf den Flow, der sich nach der Knöchelverletzung im Laufe des Winters nicht eingestellt hatte und bekannte, nach der Verletzung vielleicht zu früh angefangen zu haben.

🔴 Stephanie Brunner: Nach den zwei Ausfällen bei den Winterspielen vor vier Jahren in Pyeongchang beendete die Alpinskiläuferin auch den Riesentorlauf in Yanqing nicht.

🔴 ÖSV-Kombinierer-Team: Trotz der Bronze-Medaille von Lukas Greiderer muss die Nicht-Medaille bzw. Platz vier im abschließenden Teambewerb als Flop bezeichnet werden. Erstmals seit 1998 ging das rot-weiß-rote Team in einem Mannschaftsbewerb leer aus.