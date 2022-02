Salzburger Bullen bezwangen WAC dank Doppelpack in der Nachspielzeit

Red Bull Salzburg kann gegen den WAC daheim doch gewinnen. Im Topspiel der Runde zwischen dem Spitzenreiter und dem ersten Verfolger schienen die Lavanttaler dem Meister einen Punkt abzutrotzen, ehe der Leader in der Nachspielzeit doppelt zuschlug. Luka Sucic in der 91. und Brenden Aaronson in der 95. Minute sorgten am Sonntag für den verdienten 2:0-(0:0)-Erfolg des Tabellenführers. Salzburg vergrößerte den Vorsprung auf den WAC damit auf 17 Punkte.