Siege für Salzburg und Klagenfurt, Sturm gegen Rapid 2:2

Aaronson und Sucic jubelten über den späten 2:0-Treffer für die Bullen. © APA/Krugfoto

Red Bull Salzburg – WAC 2:0

Red Bull Salzburg kann gegen den WAC daheim doch gewinnen. Im Topspiel der Runde zwischen dem Spitzenreiter und dem ersten Verfolger schienen die Lavanttaler dem Meister einen Punkt abzutrotzen, ehe der Leader in der Nachspielzeit doppelt zuschlug. Luka Sucic in der 91. und Brenden Aaronson in der 95. Minute sorgten am Sonntag für den verdienten 2:0-(0:0)-Erfolg des Tabellenführers. Salzburg vergrößerte den Vorsprung auf den WAC damit auf 17 Punkte.

Die Wolfsberger waren in Wals-Siezenheim zuletzt dreimal in Folge nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Für die Mannschaft von Trainer Robin Dutt war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen elf Runden bei acht Siegen. Salzburg kann im dichten Programm nun durchschnaufen. Kommenden Sonntag geht es auswärts gegen den LASK weiter.

⚽ Bundesliga, 20. Spieltag 🟢 Sonntag: Red Bull Salzburg – WAC 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (93.) Sucic, 2:0 (95.) Aaronson

Austria Klagenfurt – SCR Altach 2:0

Austria Klagenfurt bleibt auf Kurs Richtung Meistergruppe. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs feierte die Truppe von Peter Pacult am Sonntag einen 2:0-(2:0)-Heimsieg über Schlusslicht Altach und hat – je nach dem Ausgang der Spätpartie zwischen Sturm Graz und Rapid – zwischen fünf und zwei Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Für die Tore sorgten Alex Timossi Andersson (4.) und Darijo Pecirep (27.).

Altach kassierte die achte Niederlage in Folge (Torverhältnis 1:16) und wartet unter Neo-Coach Ludovic Magnin weiter auf den ersten Zähler. Weil auch die „Keller-Konkurrenz" am Samstag verlor, liegt man nach wie vor vier Punkte hinter der Admira bzw. sieben hinter der WSG Tirol.

Sturm Graz – Rapid Wien 2:2

Rapid ist zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchganges in der Fußball-Bundesliga aus den Top sechs gefallen. Die Hütteldorfer trennten sich am Sonntagabend zum Abschluss der 20. Runde vom Dritten Sturm Graz 2:2 und sind zwei Punkte hinter dem Fünften Austria Wien und Sechsten SV Ried nur Siebenter. Damit konnte die Generalprobe für das Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa Conference League bei Vitesse Arnheim am Donnerstag (21 Uhr) nicht als gelungen bezeichnet werden.