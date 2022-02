Brand in Wohnhaus in Fließ: Eigentümer konnte Flammen selbst löschen

Fließ – In einem Wohnhaus in Fließ hat es am Samstag gebrannt, berichtet die Polizei. Der Eigentümer des Hauses bemerkte gegen 11.45 Uhr dichten Rauch im Obergeschoß. Er konnte den Brand im Verteilerkasten lokalisieren und mit einem Feuerlöscher selbstständig löschen.