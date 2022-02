Haie feierten 2:1-Sieg gegen Graz: Noch ist das Eis nicht geschmolzen

Innsbruck – In der Trainingswoche hatten die Haie den Schwerpunkt auch auf die „Special Teams“, also das Überzahl- und Unterzahlspiel, gelegt. Quasi wie bestellt ging der HCI dann auch dank des Powerplay-Treffers von Joel Messner nach feiner Vorarbeit von Daniel Leavens mit 1:0 in Front (10.) . Möglich war das auch, weil Tom McCollum zuvor gegen Ben Blood den vielzitierten „Big Save“ ausgepackt hatte. Und als Graz-Keeper Christian Engstrand, zweifellos einer der besten Keeper der Liga, mit den Gedanken schon in der Kabine war und zwei Sekunden vor Drittelende einen eigentlich harmlosen Schlagschuss von Lukas Bär passieren ließ, waren die Haie ohne den Corona-infizierten Nico Feldner auf Kurs. „So müssen wir weitermachen“, meinte Torschütze Bär am Weg in die Kabine.