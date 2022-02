Internationaler Tag der Muttersprache: Sprache bringt Integration

Ein Fünftel der in Tirol lebenden Menschen hat keine österr. Staatsbürgerschaft.

In Österreich werden rund 250 verschiedene Sprachen gesprochen. Neben Deutsch sind laut Statistik Austria die fünf häufigsten Serbokroatisch, Türkisch, Englisch, Ungarisch und Polnisch. Von den insgesamt rund 757.000 in Tirol lebenden Menschen sind 19 Prozent keine österreichischen StaatsbürgerInnen. Für viele von ihnen ist Deutsch eine Zweitsprache.

„Wir erleben in Tirol eine Vielfalt von Sprachen, was eine große kulturelle Bereicherung darstellt“, sagt Fischer. „Die eigene Muttersprache ist dabei im wahrsten Sinne des Wortes die ‚Mutter aller Sprachen‘, denn sie ist die Grundlage für den Erwerb einer Zweit- oder Drittsprache. Eine mehrsprachige Gesellschaft ist eine vielfältige Gesellschaft. Die Muttersprachen aller in Tirol lebenden Menschen sind daher ein wertvolles Gut.“ (TT)