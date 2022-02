Projektwoche der LLA Imst: Online-Analyse für Landwirt im Nebenerwerb

Imst, Schnann – Wie kann man einen Bauernhof im Nebenerwerb in den Bereichen Wirtschaftlichkeit und Arbeitsaufwand optimieren? Dieser und ähnlichen Fragen gehen alljährlich Schüler der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) Imst im Rahmen einer Projektwoche nach. Auch wenn die Analysen umständehalber nur online durchgeführt werden konnten, so ergaben sich doch sehr brauchbare Vorschläge rund um den Hof von Julius Wolf aus Schnann.

Wolf ist selbst ein Absolvent der LLA Imst und ist Seilbahn-Mitarbeiter. Zu Hause hat er den elterlichen Bauernhof auf 1222 Metern Höhe übernommen. Dort hält er drei bis vier Milchkühe, vermarktet das anfallende Jungvieh und mästet in kleinem Umfang Schweine für den hofeigenen Fleischbedarf. Er überlegt, in nächster Zeit einige Verbesserungen durchzuführen. Das Tierwohl bei den Kälbern soll optimiert, die Ernte- und Stallarbeit durch einen Heukran erleichtert werden. Außerdem zieht der gelernte Elektriker in Betracht, in eine Photovoltaikanlage zu investieren.