Spannung vor Wahl in Neustift, Ausbau des Elfers als gemeinsamer Nenner

Neustift – Die Gemeinde Neustift steht vor einer Neuordnung. Nach 18 Jahren an der Spitze des Tourismusortes verabschiedet sich Peter Schönherr in die Polit-Pension. Um seine Nachfolge matchen sich gleich drei Kandidaten und erstmals auch eine Kandidatin: Die zwei aussichtsreichsten Bewerber dürften wohl die zwei sein, die zwar denselben Nachnamen tragen, aber nicht miteinander verwandt sind: Vizebürgermeister Andreas Gleirscher (Gemeinschaftsliste), der bei der Stichwahl gegen Schönherr im Jahr 2016 immerhin knapp über 47 Prozent der Stimmen erhielt, sowie Franz Gleirscher, der von Schönherr die Liste „Junges Neustift“ übernommen hat.

In einem sind sich alle vier einig: Der Elfer soll ausgebaut werden. Es liegen Pläne vor, die eine Erweiterung der Gondelbahn bis zur Elferhütte und einen Ausbau der Rodelbahn inklusive Beschneiung vorsehen. Bleibt nur mehr die Frage, wer das finanziert. An den Elferbahnen halten die Gemeinde Neustift und der TVB Stubai jeweils rund 37 Prozent. Letzterer hatte in der Vergangenheit eine Investition am Elfer stets an den Bau einer Zubringerbahn von Neustift in die Schlick geknüpft. Dieses Projekt brachte allerdings Bürgermeisterkandidat Franz Gleirscher als maßgeblicher Grundbesitzer vor Kurzem zu Fall.