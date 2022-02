Grüne in Bayern und Tirol fordern Lösungen für Lkw-Grenzverkehr

Kiefersfelden – Kurz vor dem Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien haben die Grünen erneut schnelle Lösungen für die Verkehrsprobleme in Tirol gefordert. "Wir haben volles Verständnis für die Blockabfertigungen bei den Lkw", sagte Bayerns Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann in München. Am Montag wollen sich Vertreter der Grünen aus Bayern und Tirol am Grenzübergang Kiefersfelden ein Bild über die aktuelle Lage machen.

Das Thema Verkehr dürfte bei dem Treffen von Söder und Nehammer am Donnerstag (24. Februar) in Wien sicher ganz oben auf der Agenda stehen. Sowohl Söder als auch die in Österreich regierende ÖVP brauchen hier mit Blick auf die nächsten Wahlen dringend eine tragfähige Lösung. In Tirol stehen bereits am Wochenende nach dem Treffen Gemeinderatswahlen an, in Bayern wird im Herbst 2023 gewählt.