Derby-Sieg gegen Schwaz II: Innsbruck galoppiert davon

Schwaz – Die Bühne in der Osthalle gehörte nach der Absage des HLA-Meisterliga-Spiels zwischen Schwaz und Linz diesmal ganz der jungen Garde: Im zweiten Tiroler Derby feierte medalp Innsbruck gestern gegen das Future Team von Sparkasse Schwaz einen 24:15 (13:7)-Auswärtssieg und bleibt in der HLA Challenge die Nummer eins. Mit dem 14. Sieg in ebenso viel Partien sind die Innsbrucker ungeschlagener Tabellenführer und galoppieren mit elf Punkten Vorsprung auf den Zweiten Schwaz davon.