Pflegeskandal, GR-Wahlen und Initiative für Ski-Ausbaustopp: Das war „Tirol Live“

Der Heimskandal in Kufstein erschüttert seit Tagen das Land. Heimbewohner wurden von Pflegern vernachlässigt. Bei „Tirol Live“ nahm dazu der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel Stellung. Innerhalb des Personals dürften die Vorgänge im Kufsteiner Pflegeheim bereits länger bekannt gewesen sein, so der Bürgermeister. Die Rolle der Heimleitung sei dabei noch nicht geklärt. „Da gehen die Meinungen auseinander“, sagte Krumschnabel.

📽️ Video | Martin Krumschnabel in „Tirol Live”

Gerd Estermann von der Bürgerinitiative Feldring fordert von der Landespolitik einen Ausbaustopp von Skigebieten. Was ihn antreibt und was er sich von den neuen Seilbahngrundsätzen erwartet, erklärte Estermann bei „Tirol Live“.

📽️ Video | Gerd Estermann in „Tirol Live”

Am Sonntag werden in 273 Tiroler Gemeinden neue Bürgermeister- und Gemeinderäte gewählt. Über die Herausforderungen der Wahl in Zeiten der Pandemie sprach schließlich Tirol Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf.