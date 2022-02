Eine ganze Mini-Welt in einem großen Glas

6. In den ersten Tagen ist es gut, den Deckel offen zu lassen. Sobald die Feuchtigkeit verdunstet ist, schließt das Glas. Ab jetzt könnt ihr euren Glasflaschengarten beobachten – und gießen. Bleibt es mal länger beschlagen, öffnet den Deckel öfters für ein paar Stunden.

Die Zutaten für einen Glasflaschengarten kann man in jedem Baumarkt besorgen. Es gibt aber auch fertige Sets zu kaufen. Wir verlosen von www.dein-flaschengarten.de ein Gartenset mit drei Gläsern samt Zubehör.

Schickt uns eine Zeichnung von eurem Traumgarten an Toni Times, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck, Stichwort „Flaschengarten“ bis 27.2.2022 oder per Email an toni@tt.com.