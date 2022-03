Die russische Armee hat am Samstag mehrere Raketenangriffe auf die Westukraine durchgeführt. Nach der westlichen Metropole Lwiw (Lemberg) wurde am späten Abend auch ein Treibstofflager in Dubno getroffen. Schwere Gefechte gab es um die Vorherrschaft in Mariupol. Alle Infos im Live-Blog.