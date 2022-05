Die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat den Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft verlassen. Das bestätigte das Unternehmen am Montag. Die Verluste der russischen Armee in der Ukraine sind unterdessen bereits nach drei Monaten Krieg so hoch wie die der Roten Armee in den neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Kriegs. Alle Infos im Live-Blog.