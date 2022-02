Das russische Verteidigungsministerium hat die Abschreckungswaffen der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das sagte Minister Sergej Schoigu am Montag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Unterdessen laufen an der Grenze zu Belarus Verhandlungen über einen möglichen Frieden. Alle Infos im Blog.