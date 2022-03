Im Ukraine-Krieg wächst die Sorge, dass Nahrungsmittel und Trinkwasser an einigen Orten des osteuropäischen Landes knapp werden könnten. Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Sonntag Gepräche mit Wladimir Putin führen. Alle Infos im Blog.