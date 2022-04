Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mit der erwarteten Offensive im Osten des Landes begonnen. Ukrainische Medien berichteten am Dienstagfrüh über eine Reihe von zum Teil heftigen Explosionen entlang der Frontlinie in der Region Donezk und über Beschuss in weiteren Landesteilen. Alle Infos im Live-Blog.