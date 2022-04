Luftalarm in Lwiw am Morgen an diesem Ostermontag: Die Stadt nahe der polnischen Grenze wird von mehreren Raketen getroffen. Es gibt Tote und Verletzte. Die Angriffe sollen sich gegen zivile Infrastruktur gerichtet haben. Indes haben sich die Ukraine und Russland am zweiten Tag in Folge nicht auf humanitäre Fluchtkorridore einigen können. Alle Infos im Live-Blog.