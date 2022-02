Die Ukraine hat von Russland angebotene Verhandlungen in Belarus abgelehnt. Belarus sei selbst an der russischen Invasion beteiligt, denn auch von dort aus habe Russland die Ukraine angegriffen, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Unterdessen sind russische Truppen in die ukrainische Millionenstadt Charkiw eingedrungen. Alle Infos im Blog.