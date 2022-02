Der russische Präsident Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige „Volksrepubliken“ anerkannt und die Entsendung von Truppen in die Region angeordnet. EU und USA kündigten Sanktionen an. Bundeskanzler Nehammer nimmt in einem Pressestatement Stellung zu den Geschehnissen. Aktuelle Entwicklungen im Blog.