Kanzler Karl Nehammer trifft am Montagnachmittag in Moskau auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nehammer muss für die Reise scharfe Kritik einstecken. Indes schätzt der ukrainische Präsident die Zahl der Getöteten in Mariupol auf Zehntausende. Alle Infos im Live-Blog.