In der eingekesselten Großstadt Mariupol hat am Sonntag ein neuer Versuch begonnen, Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen. Auch auf einen Korridor aus Charkiw wird gehofft. Indes rücken Truppen weiter auf Kiew vor. Mastercard und Visa kappen internationale Kreditkartenzahlungen mit Russland. Alle Infos im Blog.