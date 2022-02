Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Nuklearstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Das habe er wegen des aggressiven Verhaltens der NATO und der westlichen Wirtschaftssanktionen der russischen Militärführung befohlen, sagte Putin am Sonntag im Fernsehen. Die EU hatte am Sonntag weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Alle Infos im Blog.