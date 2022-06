Während ukrainische Truppen in der Industriestadt Sjewjerodonezk in Straßenkämpfe mit russischen Soldaten verwickelt sind, greift die russische Luftwaffe verstärkt Ziele in der Region Donezk an. Der Kreml räumte indes nach wochenlangen Dementis ein, dass auch Wehrpflichtige in den Krieg geschickt wurden. Alle Infos im Live-Blog.