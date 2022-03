Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine verschlimmert sich die Lage Hunderttausender Menschen in den angegriffenen Städten. Russland zieht offenbar Kräfte zusammen, um den Angriff auf Kiew zu starten. Russland muss sich erstmals wegen der Invasion in die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Alle Infos im Blog.