An Tag zwei des G7-Gipfels will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Staats- und Regierungschefs der großen Industrieländer ins Gewissen reden. Der 44-Jährige soll per Video zu den Beratungen zugeschaltet werden. Unterdessen steht Russlands Präsident Wladimir Putin laut Berichten vor seiner ersten Auslandsreise seit langer Zeit. Alle Entwicklungen im Live-Blog.