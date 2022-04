Trotz bekannt gewordener schwerer Verbrechen an Zivilisten rund um Kiew gehen die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weiter. Letztere behaupten, die Ukraine hätte die angeblichen Tötungen in Butscha und anderen Städten mit Spezialeinheiten inszeniert, um Propaganda in den westlichen Medien zu verbreiten. Alle Infos im Live-Blog.