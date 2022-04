US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin haben bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew der Ukraine weitere US-Hilfen in Höhe von 322 Millionen Dollar (297,68 Mio. Euro) zugesagt. Auch die US-Diplomaten sollen demnächst in die Ukraine zurückkehren. Alle Infos im Live-Blog.