Der russische Präsident Wladmir Putin will den Westen dazu zwingen, Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel zu bezahlen. Das soll die durch die Sanktionen unter Druck geratene Währung stärken. Rund 197.000 Menschen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bis Dienstagabend indes in Österreich eingereist, rund 80 Prozent reisten direkt in andere Länder weiter. Alle Infos im Live-Blog.