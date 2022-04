Die Slowakei und Polen haben eine Vereinbarung getroffen, die es ermöglicht, slowakische MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu übergeben. Auch 200 polnische Panzer werden geliefert. Russlands Präsident Putin hat offenbar seine Teilnahme am G20-Gipfel in Indonesien zugesagt. Alle Infos im Live-Blog.