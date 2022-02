Banküberfall in Innsbruck: Verdächtiger kurz nach Tat festgenommen

Innsbruck – Aufregung am späten Vormittag in der Innsbrucker Technikerstraße: Am Montag hat ein Mann die dortige Sparkassenfiliale überfallen. Lange konnte sich der Täter nach seiner Flucht nicht im Glück wähnen, er wurde rasch gefasst. Eine Fahndung nach möglichen weiteren Tätern wurde eingeleitet. Mittlerweile ist diese Fahndung aber eingestellt worden, der Mann dürfte alleine agiert haben.