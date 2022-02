ÖPC geht mit 22 Aktiven bei Paralympics in Peking auf Medaillenjagd

Wien - Österreichs Paralympisches Committee (ÖPC) entsendet 22 Aktive zu den XIII. Paralympischen Winterspielen in Peking (4. bis 13. März 2022). Das Team umfasst 16 Athletinnen bzw. Athleten sowie sechs Guides, die gesamte Delegation ist knapp 60 Personen stark. Das wurde am Montag, elf Tage vor Beginn der Spiele, im Rahmen einer Pressekonferenz im Vienna Marriott Hotel bekannt gegeben.

Der Großteil des Paralympic Team Austria fliegt am Freitag (25. Februar) nach China, der Rest folgt am 2. März. Peking ist auch in der Geschichte der Paralympischen Spiele die erste Stadt, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet.

In Peking kämpfen in sechs Sportarten und 78 verschiedenen Bewerben rund 600 internationale AthletInnen um Medaillen. Österreich wird in vier Sportarten vertreten sein, nämlich Ski alpin, Skilanglauf, Biathlon und Snowboard. Das größte Team ist wieder die von Routinier Markus Salcher angeführten Alpin-Sparte, in der 13 AthletInnen in den verschiedenen Disziplinen am Start sein werden.