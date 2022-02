Zahl der Todesopfer nach Erdrutschen bei Rio stieg auf über 170

Petropolis – Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 176 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Feuerwehr am Montag – und sprach von der "größten Katastrophe in der Geschichte der Stadt".