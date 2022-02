Hoffnung auf Überlebende auf brennender Fähre schwindet

Korfu – Rettungskräfte haben kaum noch Hoffnung, auf der brennenden italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" Überlebende zu finden. Am Montagabend war der Brand auf dem Schiff immer noch nicht vollständig gelöscht und die Temperaturen an Bord extrem hoch, sagten Helfer griechischen Medien. Die Bemühungen der Fachleute seien übermenschlich, hieß es, zumal aus dem Inneren der Fähre wegen des Feuers giftige Gase aufstiegen.

Bilder und Videos der Fähre nördlich von Korfu zeigten völlig verkohlte Lastwagen. Zehn Passagiere wurden am Montag weiterhin vermisst – am Sonntagmorgen konnte noch ein Mann lebend und weitgehend unversehrt in Sicherheit gebracht werden, am Sonntagnachmittag bargen die Retter dann die erste Leiche.