Vogelschutz im Ehrwalder Becken mit der Motorsäge

Österreichs größte Braunkehlchen-Population im Ehrwalder Becken ist in Gefahr.

Ehrwald, Biberwier – Die feuchte Wiesenlandschaft im Ehrwalder Becken soll auch in Zukunft als Nahrungs- und Brutlebensraum für Wiesenvögel erhalten bleiben. Die Region beherbergt u. a. Österreichs größte zusammenhängende Braunkehlchen-Population. Zuletzt wurden 60 Brutpaare gezählt. Damit das so bleibt, nehmen BirdLife Österreich und das Naturhistorische Museum Wien das Projekt Vogelschutz mit Motorsäge und Hubschraubern in Angriff.