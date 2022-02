Semitransparentes Dazwischen: US-Künstler Dan Graham verstorben

Innsbruck – Nicht Architektur, nicht Installation, aber ein Dazwischen bilden Dan Grahams Glaspavillons ab. Gerne tauchen sie in Museumsnähe auf, etwa als „Inspired by Moon Window“ auf dem Dach der Landesgalerie Niederösterreich, oder der „Bolzano Pavillon“, ein sanft geschwungenes Exemplar in der Stiftung Dalle Nogare oberhalb von Bozen. Am Wochenende verstarb der US-amerikanische Konzeptkünstler mit 79.