Betrunken im Taxi: Lenkerin fiel am Innsbrucker Flughafen um

Innsbruck – Beim Warten auf Fahrgäste am Innsbrucker Flughafen gerieten am Samstag 190 Taxilenker ins Visier von Polizei und Finanzpolizei. Bei den Kontrollen gab es einiges zu beanstanden. Beispielsweise den Alkoholspiegel einer Taxilenkerin, die vor den Augen der Beamten das Gleichgewicht verlor und am Boden aufschlug. 1,14 Promille waren der Grund für den Sturz. Für den Fahrgast war die Führerscheinabnahme ein Glück: So konnte er sich von einem nüchternen Taxilenker nach Salzburg bringen lassen. Ein weiterer Taxifahrer war durch Suchtgift beeinträchtigt. Insgesamt erstatteten die Polizeibeamten 21 Anzeigen, dazu kamen fünf Organmandate.