Die „Blues“ haben noch lange nicht den Blues

Der Titelverteidiger aus London ist der klare Favorit, obwohl zuletzt – auch beim knappen 1:0 bei Crystal Palace am Samstag – nicht alles so leicht von der Hand geht, wie es die „Blues“ gewohnt sind. „Wir müssen akzeptieren, dass wir uns im Moment in einer Phase befinden, in der es etwas enger und schwieriger ist als sonst“, meinte Trainer Thomas Tuchel dazu. Aber in K.-o.-Spielen laufen die Westlondoner für gewöhnlich zur Hochform auf.