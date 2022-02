Kaminbrand in Hinterthiersee konnte rasch gelöscht werden

Hinterthiersee – Glimpflich endete ein Brand am Montagnachmittag in Hinterthiersee. Laut Polizei kam es in einem Einfamilienhaus gegen 14.30 Uhr zu einem Kaminbrand samt starker Rauchentwicklung. Rund 60 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Vorderthiersee, Hinterthiersee, Mitterland und Landl rückten an und konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.