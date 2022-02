Neuschnee und Sturm: Erhebliche Lawinengefahr auf Tirol Bergen

Innsbruck – In Tirol herrscht erneut erhebliche Lawinengefahr. In fast allen Teilen Nordtirols gilt oberhalb der Waldgrenze laut Lawinenwarndienst des Landes Gefahrenstufe 3, nur im Süden Osttirols Stufe 2 (mäßig). Die ersten Schönwettertage nach stürmischem Schneefall seien erfahrungsgemäß besonders unfallträchtig, heißt es in einer Aussendung am Dienstag.

Aber auch an Übergangsbereichen von wenig zu viel Schnee – etwa bei der Einfahrt in Rinnen und Mulden – sei Vorsicht angebracht. „Mit Sonneneinstrahlung sind zudem vermehrt Lockerschneelawinen aus extrem steilem Gelände zu erwarten. Ebenso besteht eine latente Gefahr von Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen in tiefen und mittleren Höhenlagen, insbesondere in Gebieten mit viel Schnee", heißt es in der Aussendung weiter.