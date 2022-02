Auto rutschte bei Glatteis in St. Johann auf Gegenfahrbahn: Mehrere Verletzte

St. Johann in Tirol – Am Dienstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall in St. Johann mehrere Menschen verletzt worden, teilweise schwer. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein Franzose mit seinem Pkw auf der B164 in Richtung St. Johann. Mit ihm im Fahrzeug des 45-Jährigen saßen seine Frau (46) und drei Kinder im Alter von 10, 14 und 16 Jahren.