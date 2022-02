Auto kam in Scheffau von Straße ab: 26-Jährige verletzt

Scheffau am Wilden Kaiser – Eine 26-Jährige ist am Dienstag in Scheffau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Laut Polizei fuhr die Frau zu Mittag auf der B 178 Richtung St. Johann, als sie aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Straßeneinrichtungen prallte. Nach ca. 80 Metern kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand.