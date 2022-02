Innsbruck – Einbrecher haben in einem Innsbrucker Sportwettencafé Tausende Euro Schaden verursacht. Laut Polizei stiegen der oder die Täter in der Nacht auf Dienstag in das Lokal ein und brachen dort mehrere Automaten auf. Die Schadenshöhe liegt im oberen vierstelligen Bereich. (TT.com)