Dach von Wohnhaus in St. Andrä brannte: Feuerwehr musste Ziegel abtragen

St. Andrä – Am Dienstagnachmittag ist in St. Andrä die Feuerwehr ausgerückt. Um kurz nach 16 Uhr geriet die Dachkonstruktion eines Hauses im Bereich des Kamins in Brand. Warum, ist noch unklar. Die Freiwilligen Feuerwehren von Prägraten, Virgen und Matrei mussten erst Dachziegel und Dachhaut öffnen, bevor sie den Brand löschen konnten. Dann erst konnten die Feuerwehrleute zu den restlichen Brandnestern vordringen.