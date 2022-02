Diebstahl aus Laden in Wattenberg: 28-Jähriger geständig

Wattenberg – Die Polizei berichtete am Dienstag von einem Diebstahl Mitte Februar in Wattenberg, der nun aufgeklärt werden konnte. Bereits am 13. Februar fuhr ein Unbekannter mit einem Pkw zu einem Laden. Dort betrat er den unversperrten Verkaufsraum und ließ Geldkassen mitgehen. In diesen befanden sich etwa 700 Euro in Bar.