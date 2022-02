Politologe Karlhofer sieht Ende für die Zweier-Koalition

Ferdinand Karlhofer: Schlüsselfigur im U-Ausschuss ist zunächst einmal Wolfgang Sobotka. Er ist in etlichen Punkten wenn schon nicht selbst belastet, dann zumindest befangen. Der Innsbrucker OLG-Präsident hat es mit einem drastischen Vergleich ausgedrückt: War ein Richter an „nur“ einem von zehn Diebstählen selber beteiligt, erübrigt sich die Frage, ob er in den verbleibenden Fällen Urteile fällen kann.